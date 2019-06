Italdonne, Giuliani: "Un onore poter festeggiare il compleanno qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata nel giorno del suo 26esimo compleanno Laura Giuliani, portiere dell’Italia femminile, ha parlato a Sky Sport dell’avvicinarsi dell’esordio mondiale e di un festeggiamento particolare e inaspettato: “Ho passato il primo quarto di secolo, è un giorno specialissimo per me. Stamani le mie compagne mi hanno fato una sorpresa in camera ed è stato bellissimo. Il mio compleanno più bello? È inaspettato perché se me l’avessero chiesto due anni fa, o anche solo l’anno scorso, non avrei saputo cosa rispondere. E ora invece sono qui ed è un onore e un piacere festeggiare qui in Francia. - continua Giuliani parlando della preparazione della squadra - L’atmosfera è rimasta sempre la stessa rispetto all’Italia, siamo molto tranquille e rilassante, non sentiamo la tensione e credo che questa sia la forza del nostro gruppo. Speriamo che la tensione non arrivi perché questa spensieratezza può solo essere un bene per noi. Desiderio? Credo che sia quello di tutti, ma non lo dico”.