Italdonne, il compleanno del ct Bertolini: "Regaliamoci i quarti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Compleanno speciale per Milena Bertolini. Il ct dell'Italia femminile, impegnata nel Mondiale francese, ha infatti festeggiato oggi il proprio compleanno e ha chiesto un regalo speciale alle sue ragazze: "La Cina è una squadra molto compatta, molto ordinata e come caratteristiche gioca di rimessa. Però non gioca esclusivamente in quel modo, e noi cerchiamo di armonizzare il più possibile tutti gli aspetti del calcio".

La forza del gruppo.

"L'aspetto positivo è la compattezza del gruppo, ci ha dato quel qualcosa in più nei momenti in cui abbiamo sofferto tanto quando abbiamo trovato avversarie molto forti".

L'ottavo di finale.

"È difficile, lo dimostrano le partite viste finora. Tutto si azzera, sarà una partita molto combattuta, perché troviamo un avversario molto forte, molto organizzato e fisicamente molto preparato. Sarà un avversario tosto, in termini anche di fisicità di gioco. Lo sappiamo e ci stiamo preparando al meglio, credo che per poter riuscire a fare bene in un ottavo di finale dovremo fare meglio rispetto a quanto fatto finora".

Il regalo di compleanno.

"È lo stesso che vorrebbe Cernoia, che fra due giorni vorrebbe anche Sabatino: il passaggio del turno. Sarebbe il regalo più bello, forse è anche scontato che dica questo, però ci stiamo concentrando tanto e mi auguro che ci facciamo tutte, non solo a me, questo regalo".