Italdonne, la sera delle prime volte. Per Linari e Salvatori Rinaldi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di Benevento è stata anche la serata di due prime volte. Quelle di Elena Linari e Deborah Salvatori Rinaldi, ex compagne alla Fiorentina (2011-2015 e 2016-2017) che però in azzurro hanno carriere diametralmente opposte: il difensore, ora all’Atletico Madrid, è infatti una veterana e un punto fermo della squadra di Milena Bertolini, mentre l’attaccante ora al Milan è una new entry convocata per il forfait della compagna in rossonero Valentina Giacinti.

Per Linari la prima volta è quella del gol: in oltre 50 presenze infatti il centrale difensivo non era mai riuscita a scrivere il proprio nome nel tabellino mentre oggi al Vigorito di Benevento è stata proprio lei, dopo 10 minuti, a sbloccare il match e dare il via alla larga vittoria azzurra sulla Georgia.

Per l’attaccante invece la prima volta è l’esordio in azzurro. Il momento da ricordare per sempre arriva al minuto 55° quandola ct Bertolini decide di gettarla nella mischia al posto di quella Daniela Sabatino – autrice di due reti – che aveva sostituito in estate nella rosa del Milan. Un esordio che sarebbe stato ancor più memorabile se la splendida rovesciata eseguita nei minuti finali fosse finita qualche centimetro più in là portando a sette le marcature azzurre.