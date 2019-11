Italdonne, oggi sfida alla Georgia. Girelli sempre più fulcro dell'attacco

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani pomeriggio l’Italia femminile tornerà in campo – a Benevento ore 17:30 – per continuare la marcia verso l’Europeo del 2021 che si terrà in Inghilterra. Avversaria quella Georgia, ferma a zero punti, che nella gara d’andata è stata piegata solo da un gol di Cristiana Girelli. Le condizioni in cui si giocò allora sono però molto diverse da quelle attuali visto che ora il campionato di Serie A è già iniziato da oltre un mese e le ragazze azzurre sono sicuramente più in condizione di due mesi fa. La ct Bertolini si aspetta così un’ulteriore passo avanti dopo le sfide contro Malta e Bosnia e magari anche una goleada che ancora non è arrivata e che aiuterebbe a sistemare una differenza reti che al momenti ci vede molto distanti dalla Danimarca (+15 le scandinave, +6 le azzurre) con cui condividiamo il primo posto a punteggio pieno. Una vittoria inoltre potrebbe regalare il primato solitario per qualche giorno visto che la nazionale biancorossa scenderà in campo solo il 12 novembre.

L’Italia si affiderà ancora una volta a Girelli, calciatrice andata in gol nelle quattro gare precedenti e capocannoniere della Serie A con sette reti in cinque gare (a cui si aggiunge la rete in Supercoppa Italiana). Un inizio di stagione favoloso per la numero 10 che solo in Champions League non è riuscita a scrivere il proprio nome nel tabellino. Complice anche l’assenza di Valentina Giacinti, bomber che vive un periodo d’appannamento come da lei stessa dichiarato, Girelli sarà ancor più del solito il fulcro e il riferimento offensivo della nazionale italiana con grande curiosità sul nome di chi la affiancherà tra la veterana Stefania Tarenzi o la new entry Deborah Salvatori Rinaldi, specialista in questa stagione nell’entrare a gara in corso e cambiare con le proprie giocate e i propri gol i destini del Milan. Per il resto è difficile prevedere novità di formazione con Bertolini che si affiderà alle solite note per trovare una vittoria convincente contro una delle avversarie più deboli del girone.