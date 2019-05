Italdonne, Rosucci: "Non ci poniamo limiti. L'entusiasmo l'arma in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista dell’Italia femminile Martina Rosucci dal ritiro di Brunico ha parlato al sito ufficiale della FIGC della preparazione verso la Coppa del Mondo che vedrà le azzurre esordire contro l'Australia il nove giugno: “Sono state tre settimane intense a livello fisico, ci stiamo preparando bene curando ogni dettaglio e ci avviciniamo sempre di più ai Mondiali. L’entusiasmo è quello che ci ha portato in Francia e cercheremo di mantenerlo perché ci ha permesso di giocare divertendoci. Sappiamo che abbiamo delle squadre difficili da affrontare, ma faremo del nostro meglio senza porci limiti perché se lo fai non puoi raggiungere qualcosa di grande. Faremo di tutto per andare il più avanti possibile".