Italdonne, Serturini: "Ci abbiamo provato, ho realizzato il mio sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro l'Olanda ai quarti di finale del Mondiale, Annamaria Serturini, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista alla FIGC: "Sapevamo di avere davanti una grandissima squadra, ci abbiamo provato, hanno vinto loro però questo non deve togliere nulla al lavoro che abbiamo fatto. Questa data per me rimarrà importantissima, perché grazie a Milena (Bertolini CT dell'Italia Femminile, ndr) e a tutto il suo staff ho fatto questo esordio che era il mio sogno fin da bambina".