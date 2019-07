Annamaria Serturini, centrocampista della Roma e dell'Italia femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al rientro in suolo italiano dopo l'esperienza al Mondiale in Francia, concluso ai quarti contro l'Olanda: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, scrivendo la storia. Abbiamo fatto appassionare tanti tifosi, ed è una grande emozione. Per il calcio femminile italiano è un punto di partenza e non d'arrivo. Professionismo? Sì, grazie a questi risultati a breve potrà arrivare. Già con l'avvento dei club maschili si assapora cosa significa vivere di calcio".