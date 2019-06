Italdonne, Tucceri: "Girone molto duro, ma siamo all'altezza delle altre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Italia femminile Linda Tucceri Cimini ha parlato dal ritiro francese della Nazionale in vista dell’esordio contro l’Australia di domenica prossima spiegando di aver realizzato solo in questi giorni di essere davvero al Mondiale: “Ieri siamo arrivate e ci siamo allenate al pomeriggio, abbiamo fatto un ottimo allenamento e siamo davvero molto concentrate. Mancano pochissimi giorni e tutte noi non vediamo l’ora di iniziare. Fino a qualche giorno fa non ero ancora realizzato bene quello che stavamo facendo e quello che vivremo, sono emozionato e spero di dare il mio contributo assieme alle mie compagne per fare il meglio. È un girone molto difficili con squadre molto forti come l’Australia che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo. Ma noi non sottovalutiamo nessuno e daremo il massimo perché siamo all’altezza delle altre e vogliamo fare bene”.