Italia-Cina, le formazioni ufficiali: Giacinti e Bergamaschi dal 1°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Valentina Giacinti ad affiancare Cristiana Girelli e Barbara Bonansea nel 4-3-3 variabile scelto da Milena Bertolini per sfidare la Cina. Il capocannoniere della Serie A ha battuto la concorrenza di Sabatino e Mauro per una maglia da titolare e giocherà la sua seconda gara dal primo minuto in questo Mondiale dopo quella contro il Brasile. A centrocampo Bergamaschi preferita a Galli per la sua maggiore capacità di agire da esterno davanti a Guagni in caso di passaggio a gara in corso al 4-4-2. Dietro invece tutto confermato con la viola e Bartoli terzini e la collaudata coppia Linari-Gama al centro.

Tutto confermato nella Cina che schiera in avanti Li in coppia con la stella Wang Shanshan. A centrocampo Gu e Wang Shuan saranno le esterne con Wang Yan alò fianco di Zhang Rui in mezzo. In difesa Han e Liu esterne. Le asiatiche però potrebbero schierarsi anche con un 5-3-2 in fase di non possesso con Wang Yan che scalerebbe fra le due centrali difensive Lin e Wu. In porta confermatissima Peng.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Fusetti, Boattin, Tucceri, Galli, Rosucci, Serturini, Mauro, Sabatino, Tarenzi. Ct Milena Bertolini

Cina (4-4-2): Peng Shimeng; Han Peng, Lin Yuping, Wu Hayan, Liu Shanshan; Wang Shuan, Zhang Rui, Wang Yan, Gu Yasha; Wang Shanshan, Li Ying. A disposizione: Xu Huan, Bi Xiaolin, Lou Jiahui, Li Jiayue, Yang Li, Wang Ying, Song Duan, Li Wen, Tan Ruyin, Yao Wei, Lou Guiping, Liu Yanqiu. Ct Jia Xiuquan

