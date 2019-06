Italia e il problema del centravanti: 3 giocatrici, ma 0 gol all’attivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se c’è un problema in questa nazionale azzurra che si qualifica brillantemente ai quarti di finale come prima del Girone C è quello legato al centravanti. Con Barbara Bonansea e Cristiana Girelli intoccabili, in capo da titolari in tutte e tre le uscite, si sono infatti alternate tre giocatrici diverse a completare il reparto offensivo: Ilaria Mauro all’esordio con l’Australia, Daniele Sabatino contro la Giamaica e Valentina Giacinti in quest’ultima uscita. Il risultato non è dei migliori – al netto delle due vittorie su tre – visto che nessuna delle calciatrici sopraccitate è riuscita a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori. L’Italia infatti vede Girelli a quota tre reti seguita da Bonansea e un’inedita Galli a due.

Strano, molto strano che le tre prime punte non siano riuscite a scrivere il proprio nome sul tabellino visto che si tratta di giocatrici che hanno un feeling importante con la porta avversaria: Giacinti è infatti stata la migliore marcatrice dell’ultima Serie A, con la compagna in rossonero Sabatino che ha chiuso seconda. Mauro alla Fiorentina ha sempre segnato con regolarità eppure in questo primo scorcio di Mondiale, nonostante prestazioni positive, sono ancora rimaste a secco. La speranza è che il meglio se lo siano tenute in serbo per la fase a eliminazione diretta quando serviranno anche i loro gol per continuare la fantastica avventura francese.