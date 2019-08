Italia F., Bertolini: "Gambe non giravano al meglio. Dobbiamo crescere"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sofferta, ma importante, vittoria in trasferta contro Israele la ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ha analizzato a caldo la prestazione delle azzurre e volto lo sguardo al prossimo impegno in Georgia: “Le partite di agosto e settembre sono sempre difficili, all’inizio abbiamo subito l’aggressività di Israele anche perché le gambe non giravano al meglio. Non abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto e poi, quando pensavamo che ormai la partita fosse chiusa, abbiamo rallentato troppo e sofferto. Dobbiamo crescere. - conclude Bertolini come si legge sul sito della FIGC - Ora dobbiamo recuperare le forze analizzare cosa non ha funzionato e trovare le soluzioni migliori per affrontare la Georgia”.