© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della partita contro la Bosnia Erzegovina (2-0 per l’Italia il finale) l’attaccante azzurra Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni della Rai dicendosi insoddisfatta per aver segnato un solo gol contro le slave: “Non sono soddisfatta perché avrei potuto segnare molto di più, devo migliorare ancora tanto. È chiaro che per un’attaccante è sempre bello segnare, ma non sono completamente felice. Oggi non era facile perché la Bosnia era una diretta rivale e siamo felici di averla staccata un po' in classifica e di aver giocato una buona gara dopo qualche prestazione non brillantissima. Ora dovremo vincerle tutte perché saranno tutte sfide fondamentali, non solo quelle contro la Danimarca. - continua Girelli – Voglio fare un grosso ringraziamento al pubblico di Palermo perché è stato stupendo, vedere così tanta gente ti dà quel qualcosa in più in campo, ci hanno trascinato”.