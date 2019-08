© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere Rosalia Pipitone ha annunciato attraverso i propri profili social l'addio alla Nazionale italiana alla vigilia delle gare di qualificazione al prossimo Europeo spiegando che è giunto il momento di dare spazio a giocatrici più giovani e di non aver più nulla da chiedere dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo in estate. Questo il suo messaggio:

"È arrivato il momento di lasciar spazio a chi meriterà questa maglia da me tanto desiderata e tanto amata.

È arrivato il momento di dare la possibilità a qualcun altra di realizzare i sogni che.. sicuramente come è stato per me.. ha sin da bambina.

Io ho avuto la fortuna di poter realizzare il sogno più grande.. Ho avuto la fortuna di realizzarlo insieme a persone meravigliose. Di più non potevo chiedere ❤️ Che strano come il tempo sia davvero relativo

Una maglia indossata solo due anni ma vissuti talmente tanto intensamente che sembrano molto.. ma molto di più.. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto e che fanno parte di questo meraviglioso gruppo.. TUTTI!

Ringrazio I mister..lo staff e tutte le persone che lavorano per permetterci di "lavorare" nelle migliori condizioni possibili.

Ringrazio Milena per avermi dato la possibilità di realizzare un sogno che ormai sembrava irrealizzabile

Ringrazio me stessa per non aver mai smesso di crederci e non aver mai mollato

Ringrazio le mie amate compagne.. Loro le ringrazio più di tutti e so che mi mancheranno da morire..

Posso dire che la mia fortuna più grande nell essere chiamata in nazionale non è stata indossare la maglia tanto attesa.. Ma nel trovare compagne.. AMICHE.. persone che oltre la rivalità in campo.. faranno sempre parte della mia vita!

Ringrazio la mia Nazionale ❤️.. SIETE LA SQUADRA CHE OGNI TIFOSA O GIOCATRICE DESIDERA💙

Vi seguirò sempre

Sarò sempre la vostra prima tifosa

E ci sarò sempre per voi

Grazie per tutto❤️💙

IN BOCCA AL LUPO PER IL NUOVO PERCORSO CON LE QUALIFICAZIONI EUROPEE.. FORZA AZZURRE

E.. FORZA NON SI MOLLA UN C****".