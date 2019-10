Italia femminile, a Malta per vincere e convincere. E archiviare il Mondiale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Riparte da Malta il cammino verso l’Europeo 2021 dell’Italia femminile. Dopo due vittorie stentata in casa di Israele e Armenia, dove la squadra ha mostrato un ritardo di condizione dovuto a un campionato non ancora iniziato e l’accumulo delle scorie – sopratutto mentali – di un Mondiale giocato alla grande e concluso oltre le più rosee aspettative, le azzurre sono chiamate non solo a vincere, ma anche a convincere tornando a mostrare quel calcio divertente ed efficace che ha conquistato tutti nel corso della prima parte del 2019 ed emozionato tanti appassionati e no in estate.

La ct Bertolini è stata chiara: “Malta non va sottovalutata nonostante sia in basso nel ranking. - ribadendo poi l’obiettivo per domani e non solo - Sappiamo che per qualificarci all’Europeo bisogna vincere tutte le partite”. Vincere e convincere, giocando un buon calcio, per dimostrare che il Mondiale è archiviato e il gruppo è focalizzato verso il prossimo obiettivo che sono quegli Europei che potrebbero chiudere virtualmente un cerchio nella gestione Bertolini che proprio dalle ceneri di quelli giocati in Olanda nel 2017 prese per mano il gruppo azzurro portandolo nella storia con la qualificazione a una Coppa del Mondo dopo 20 anni d’assenza.

Non bisogna però commettere l’errore di guardare troppo oltre, e neanche alla Bosnia prossima avversaria nella prima in casa – a Palermo – delle azzurre post Mondiale. Massima concentrazione su Malta, una squadra molto fisica e spigolosa contro cui servirà la massima lucidità e calma per uscirne vincitrici e possibilmente con un buon numero di gol all’attivo per migliorare una differenza gol che al momento non ci sorride al cospetto dell’avversaria più pericolosa del girone, ovvero quella Danimarca che alle maltesi ne ha rifiliati ben otto, senza subirne, alla prima giornata del girone.