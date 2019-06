Italia femminile ai quarti, Gravina: "Le ragazze mondiali nella storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal 2-0 contro la Cina, la Nazionale femminile approda ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel post-gara da Montpellier: "E' un risultato straordinario per la nostra Nazionale e per l'intero movimento calcistico italiano, non solo femminile. Raggiungere i quarti di finale con un'altra prestazione maiuscola è quanto di meglio potevamo aspettarci. Queste straordinarie 'Ragazze Mondiali' stanno scrivendo la storia. E' un bellissimo spot per tutto il calcio", ha detto.