Italia femminile, Alia Guagni out per un problema muscolare

Nella serata di ieri è arrivata la notizia dell’assenza di Alia Guagni per le sfide contro Bosnia e Israele valide per le qualificazioni a Euro2022 dell’Italia femminile. Attraverso il suo profilo instagram la calciatrice dell’Atletico Madrid ha spiegato i motivi della propria assenza: “Ci siamo lasciate così tanti mesi fa all’Algarve, felici per la conquista della finale, ed è così che vi voglio veder tornare da questa tournée. Purtroppo non potrò essere con voi a causa di un problema muscolare ma so che darete l’impossibile per questa maglia e per il nostro obiettivo”.