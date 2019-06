Italia femminile, Bartoli: "Non dobbiamo sottovalutare la Giamaica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elisa Bartoli, difensore della Nazionale femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Giamaica, in programma venerdì alle 18.00: "Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, altrimenti la vittoria con l'Australia non sarà servita a niente. Dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento visto nella prima gara. Non dobbiamo sottovalutare la loro fisicità. Allyson Swaby?È una giocatrice molto fisica, sicuramente quello è un aspetto chiave della Giamaica e avremo qualche difficoltà".