Italia femminile, Bartoli: "Polonia forte, sarà una sfida interessante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elisa Bartoli, difensore della Roma e dell’Italia femminile, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della FIGC in vista della doppia amichevole contro Polonia, in trasferta, e Irlanda, in casa: “Ci stiamo preparando a questa importante amichevole, una gara che ci servirà per migliorare il nostro gioco e aumentare la nostra consapevolezza e il nostro morale in vista dei Mondiali. Peccato per la finale persa di Cyprus Cup, ma è stato un buon test. Polonia? All’Algarve Cup ha fatto una bella figura, ha ottenuto grandi risultati contro Olanda e Spagna. Sarà quindi una sfida interessante da prendere con il massimo impegno. La ct chiede sempre massimo impegno, fatica e determinazione perché è importante vincere. - conclude il terzino giallorosso -. Mondiali? Noi ci pensiamo il giusto per evitare che salga troppo l’ansia in vista di questa grande competizione. Andiamo per gradi ora ci sono queste due amichevoli, poi il ritiro pre-Mondiale e infine la Francia”.