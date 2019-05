Italia femminile, Bergamaschi: “Mondiali? Non abbiamo nulla da temere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterna della Nazionale femminile Valentina Bergamaschi ha parlato a Sky Sport in vista della prossima Coppa del Mondo: “C’è un peso in più, ma siamo tranquille e stiamo lavorano sui nostri mezzi e siamo consapevoli della nostra forza e cerchiamo sempre di migliorarci. Siamo un gruppo forte anche grazie a Milena che ci fa stare unite. Non abbiamo nulla da temere dalle altre squadre”.