Dopo gli infortuni di Sara Gama e Alia Guagni, la ct dell’Italia Femminile Milena Bertolini ha deciso di convocare Martina Lenzini del Sassuolo e Beatrice Merlo dell’Inter. Per la difensora nerazzurra si tratta della prima chiamata in Nazionale. Le due giocatrici, che ieri hanno disputato un’amichevole in Olanda con la Nazionale Under 21, raggiungeranno il ritiro azzurro di Castel di Sangro. Le azzurre sono attualmente impegnate nelle qualificazioni per Euro 2021.