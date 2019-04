© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle novità più rilevanti nell’undici iniziale dell’Italia femminile nella serata di ieri è stata la presenza di Aurora Galli al centro della difesa al fianco di Elena Linari. Un esperimento che sarà riprovato in futuro nonostante l’errore iniziare della calciatrice: “La rivedremo in quel ruolo in azzurro perché secondo me ha le caratteristiche per farcela. Stiamo vedendo e valutando varie idee e dobbiamo pensare a soluzioni alternative per l’assenza di Salvai. Non avevamo centrali e lui può fare quel ruolo così l’abbiamo provata. - continua Bertolini come riporta Tuttosport parlando poi della partita - L’errore iniziale ci ha destabilizzato, ci abbiamo messo tempo a ritrovare i nostri ritmi di gioco e a controllare la partita. Avremmo dovuto faticare un po' meno, nel finale ci siamo complicate la vita. Del resto facendo tanti cambi poi serve un attimo per ritrovare gli equilibri, la verità è che dovevamo chiuderla prima, ma nel secondo tempo abbiamo disputato una buona partita”.