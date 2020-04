Italia femminile, Bertolini: "Importante far ripartire il calcio, ma serve un cambiamento"

Intervistata da Tuttosport la ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato così dell'emergenza Coronavirus: "Una pandemia del genere pone di fronte all’intera società, non solo il mondo del calcio, due strade: cambiare in meglio oppure il declino. E’ la storia che ce lo insegna. Non è una utopia, ma un atteggiamento positivo e realistico. Non è scontato che si esca migliori, ma ci dobbiamo provare. Invece quello che sto vedendo è molta attenzione sull’immediato, su mettere una toppa al problema, senza avere una visione di insieme su come migliorare per il futuro. A esempio, fare ripartire il campionato è importante perché, parliamoci chiaro, il calcio è un’industria che garantisce posti di lavoro, entrate, interessi, e come tale va rimessa in moto. Ma vogliamo davvero ripartire nelle stesse condizioni oppure pensiamo di formulare proposte di cambiamento? C’è bisogno di cambiamento e di un pensiero più complesso, creare un progetto, proporre a chi ha compiti di Governo una strategia".