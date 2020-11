Italia femminile, Bertolini: "In Danimarca servirà un altro atteggiamento per vincere"

In vista della sfida decisiva contro la Danimarca (martedì 1 dicembre, ore 17:15 diretta su Rai2), dove l’Italia andrà alla caccia del pass diretto per i prossimi Europei che si disputeranno in Inghilterra nel 2022, la ct Milena Bertolini ha parlato nel primo giorno di ritiro a Coverciano della preparazione a questo appuntamento decisivo: “Tra sette giorni dovremo cercare di essere più attente, evitando di concedere campo alle danesi e approcciando la partita con più determinazione. A Empoli abbiamo come al solito tentato di fare la partita, affidandoci al palleggio e al nostro calcio propositivo. Il loro primo gol ci ha condizionato a livello emotivo e ci siamo un po’ impaurite. Risultato a parte, abbiamo ricevuto tante indicazioni importanti per il futuro. - continua Bertolini come riporta il sito della Federazione – L’obiettivo è vincere come sempre e per farlo in Danimarca dovremo essere concentrate per tutta la gara in modo senza preoccuparci dei risultati degli altri gironi. Gama e Guagni? Avere il capitano e il vice capitano qui con noi è un fattore molto importante, ci tenevano tantissimo a esserci. Gama è reduce da un lungo stop, mentre Guagni nell’ultimo periodo non è purtroppo riuscita ad allenarsi con continuità, dovremo valutare le loro condizioni con attenzione”.