Italia femminile, Bertolini: "La pressione è il nostro peggior nemico"

La ct dell’Italia Milena Bertolini ai microfoni di Sky Sport ha parlato a pochi giorni dall’esordio contro l’Australia (domenica 9 giugno ore 13:00) raccontando l’atmosfera che si respira in ritiro: “Penso si stia alzando un po' il livello di tensione perché sia a Coverciano sia a Riscone ci si preparava al Mondiale, ma era visto come una cosa lontana, mentre arrivate qui a Valenciennes abbiamo avuto la consapevolezza e la percezione di essere davvero al Mondiale. Il nostro sogno è fare 3 gare fatte bene, dando tutto e provando a passare il turno. Non ho fatto alcun fioretto, sono proiettata sulla sfida all’Australia e poi su Giamaica e Brasile, il resto mi appare molto lontano. La pressione c’è e questo potrebbe essere il vero nostro nemico perché non siamo abituate e certe tensioni e all’attenzione, tutta meritata, che ci circonda. Per questo dico alle ragazze di continuare a fare quello che hanno fatto prima, prima di arrivare a questo punto”.