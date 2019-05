Italia femminile, Bertolini: "La Svizzera ci dirà a che punto siamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani alle ore 15:00 allo stadio Mazza di Ferrara l’Italia femminile scenderà in campo per l’ultimo impegno prima dell’esordio in Coppa del Mondo contro l’Australia. La ct Milena Bertolini in conferenza stampa ha fatto il punto sulla preparazione e sulla sfida: “La Svizzera è un’avversaria di assoluto valore, è importante confrontarci contro una squadra forte per capire a che punto siamo e per farci trovare pronte per il Mondiale. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC – La partita di un anno fa contro il Belgio fu fondamentale per il nostro percorso e Ferrara ci accolse in maniera straordinaria. La spinta dei tifosi, in quello che è uno stadio perfetto per il calcio femminile, fu molto importante”.