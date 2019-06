© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct dell’Italia Femminile Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso di ‘Mese Azzurro’: “Le sensazioni sono di una leggera tensione che sta aumentando come credo che sia normale. E comunque c’è tanta gioia per un’avventura così bella e così importante. Il calcio femminile in Italia? Penso alle mie colleghe che hanno lottato negli anni bui, quello che c’è adesso mi rende molto felice. Parità salariale tra uomini e donne? L’Italia credo che debba arrivare lì, le ragazze stanno facendo tanto con le loro azioni, stanno dimostrando il loro valore e le loro qualità. È chiaro che adesso dopo il Mondiale la palla passa ai dirigenti. Come immagino l’esordio? Mi immagino tanti colori, tanta gente in festa, un momento di bellezza e di gioia”.