© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini prima di imbarcarsi per Malta, dove venerdì andrà in scena la sfida contro le padrone di casa biancorosse valida per le qualificazioni a Euro 2021, ha parlato ai microfoni della stampa: “Le ragazze rispetto alle due gare di agosto sono cresciute a livello di condizione. Ci aspettano due gare (la seconda contro la Bosnia a Palermo NdR) molto intense dal punto di vista fisico e sul piano dell’aggressività. E anche se Malta e Bosnia hanno un ranking molto diverso dal nostro non vanno sottovalutate. Ogni partita va affrontata con grande umiltà. - continua Bertolini - Formazione? Farò le valutazioni in base agli ultimi allenamenti. Le giovani stanno facendo bene e cene sono di interessanti. Stiamo seguendo tutte e in questo senso il campionato ci dirà chi potrà essere convocata. Aver fatto il raduno con l'Under 23 ci ha permesso di monitorare 40-50 giocatrici e questo è positivo".