Italia femminile, Bertolini: "Troppo timore reverenziale. Ci siamo svegliate dopo il 2-0"

La ct dell’Italia Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro la Danimarca: “Con la vittoria di oggi hanno conquistato la qualificazione all’Europeo. Noi oggi abbiamo subito la Danimarca scendendo in campo con un po' di timore reverenziale e solo dopo essere andate sotto di due reti abbiamo giocato come sappiamo sfruttando le nostre caratteristiche e ci siamo scrollate un po' la paura di dosso. - continua Bertolini – Non era facile recuperare questo svantaggio a questa squadra e il terzo gol in avvio ci ha tagliato le gambe. Abbiamo peccato di disattenzione nelle palle inattive, bisognava essere più aggressive e concentrate perché sapevamo che loro erano molto forti. Le ragazze nella ripresa ci hanno provato, c’è stata una reazione importante”.