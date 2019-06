Italia Femminile, Bonansea: "Segnare di testa alla fine è incredibile"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match dei Mondiali Femminili Australia-Italia (1-2), è intervenuta la match winner Barbara Bonansea: “È stato bellissimo, sono contentissima. Segnare di testa alla fine per me è un qualcosa di incredibile. A fine primo tempo ci siamo un po’ guardate in faccia, abbiamo detto che eravamo spaventate e che dovevamo giocarcela. La dedica è alla mia nipotina che è nata da due mesi”.