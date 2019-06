Italia femminile, Cernoia: "C'è tanta emozione per questo Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista dell’Italia femminile Valentina Cernoia ha parlato ai microfoni della FIGC all’arrivo, nella giornata di ieri, nella sede del ritiro di Valenciennes: “Sicuramente c’è tanta emozione, ormai ci siamo visto che manca meno di una settimana al nostro esordio ed è finalmente arrivato il momento di giocarci questo Mondiale. Accoglienza? Siamo onorate di essere state accolte in questa maniera, non c’era benvenuto migliore. È già da un mese che stiamo lavorando a questo esordio, ora lavoreremo qui in Francia per prepararci al meglio alla sfida di domenica”.