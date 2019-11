© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentina Cernoia, centrocampista della Juventus Women, intervenuta sul sito ufficiale della FIGC, ha commentato la sua prestazione e la doppietta nella netta vittoria per 5-0 dell'Italia femminile contro Malta: "Sono davvero felice per la doppietta, soprattutto per come sono arrivate le due reti. Punizione? Ci provavo da molto tempo ma non era mai andata bene. Sono stati due gol importanti perché così abbiamo sbloccato la gara e poi abbiamo ottenuto la vittoria".