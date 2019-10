© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La centrocampista dell’Italia femminile Valentina Ceronia ha parlato dopo la vittoria sulla Bosnia per 2-0 ai microfoni di Mediagol.it elogiando il pubblico palermitano: “Era da tanto tempo che non giocavo al sud, ricordo una partita di molti anni fa contro il Capo d’Orlando e devo dire che questa sera il pubblico è stato incredibile perché abbiamo sentito grande entusiasmo. Mi auguro che ci sia l’occasione di tornare perché il calore che ci hanno trasmesso per tutta la gara è stato bellissimo. - continua Cernoia parlando poi della gara – La partita era più che chiusa, la Bosnia non ci ha mai impensierito , non ha avuto mai il pallino del gioco, ma noi abbiamo offerto una prova convincente e stasera si è vista una bella Italia dopo qualche uscita opaca. Qualificazione? Il cammino è difficile e tortuoso, la nostra prima rivale è la Danimarca, ma stasera credo si sia vista la nostra forza. Alcune ragazze sono cambiate dopo il Mondiale, ma se ripartiamo da questa prestazione tutto sarà più semplice”.