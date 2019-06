Italia femminile, dalla Cina alla Francia. I possibili accoppiamenti

© foto di Imago/Image Sport

Questa sera l’Italia femminile scenderà in campo contro il Brasile per il primo posto del Girone C. Alle azzurre basta un punto per blindarlo, ma potrebbe bastare anche una sconfitta con un gol di scarto a patto che l’Australia non batta 5-0 la Giamaica, in quel caso l’Italia scivolerebbe seconda con le Matildas prime e il Brasile terzo. A seconda della posizione con cui le ragazze di Milena Bertolini chiuderà in classifica ci sarà un sorteggio più o meno morbido, almeno sulla carta.

Se l’Italia dovesse qualificarsi come prima infatti sarà accoppiata con una fra Cina, la più probabile, e Nigeria (rispettivamente terza nel girone A e terza nel girone B) con il Cile possibile incognita qualora dovesse superare le africane nella classifica delle migliore terze, mentre in caso di secondo posto l’avversaria è già certa: si tratta della Norvegia che ha chiuso al secondo posto nel Girone A dietro la Francia. Nella peggiore dell’ipotesi invece per le azzurre vi sarebbe un ostacolo quasi insormontabile contro una fra Francia e Germania ovvero due delle maggiori indiziate per la vittoria finale assieme agli Stati Uniti campioni in carica.