Italia femminile, devoluti i diritti d'immagine delle figurine in beneficenza

Prosegue a Coverciano il raduno della Nazionale Femminile in vista della Coppa del Mondo FIFA che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Dopo aver sostenuto in mattinata la seduta di allenamento, le Azzurre si sono rese protagoniste di un bel gesto di solidarietà: le ragazze hanno infatti incontrato i responsabili della Onlus ‘Insuperabili’, a cui hanno devoluto il compenso per i loro diritti di immagine dell’Album di figurine Panini dedicato al Mondiale. La Onlus, insieme ad una squadra di testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, favorisce attraverso l’attività in 13 scuole calcio il reinserimento sociale di 520 ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Insieme a quattro ragazzi delle scuole calcio di Firenze e Torino, sono intervenuti per la Onlus il presidente Davide Leonardi e il vice presidente Ezio Grosso: “Vi ringrazio - ha detto Leonardi – rappresentate per tutti uno splendido modello. Quattro di voi (Marchitelli, Bartoli, Rosucci e Girelli, ndr) sono anche testimonial del nostro progetto, ci stiamo organizzando per venire a vedere una delle vostre partite al Mondiale”.

Chiara Marchitelli ha portato il saluto di tutto il gruppo: “Dopo aver saputo che avevamo a disposizione un piccolo budget – ha sottolineato il portiere della Florentia – ci è venuto naturale fare questo gesto. È importante che lo sport sia accessibile a tutti, ho seguito i vostri allenamenti e mi sono molto divertita con i ragazzi”. In rappresentanza dell’AIC è intervenuta Katia Serra: “È un bellissimo gesto, che vi fa onore. Per il Calcio è un bel messaggio che la Nazionale non perda mai di vista i valori con cui si scende in campo”.

Il plauso alle Azzurre è arrivato anche dal direttore del mercato Italia Panini Antonio Allegra: “Riteniamo molto nobile la scelta delle ragazze della nostra Nazionale di devolvere il compenso per i loro diritti di immagine alla ONLUS ‘Insuperabili’. Da parte nostra, per rinforzare il messaggio, regaleremo album e bustine della collezione ‘FIFA Women’s World Cup-France 2019’ a tutti i ragazzi attualmente seguiti dall’associazione nei 13 centri presenti sul territorio nazionale”.