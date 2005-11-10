Una crescita costante e inesorabile, caratterizzata dalla voglia di dimostrare al mondo il proprio valore. Nell’Italia che corre veloce verso il doppio confronto con la Finlandia, che metterà in palio il pass per la decima edizione del torneo iridato, spiccano i ricci, il sorriso autentico e la ‘garra’ di Gaia Distefano, una delle grandi novità del raduno con vista su Brasile 2027. La 24enne attaccante del Parma si è guadagnata la prima chiamata in Nazionale – come Irene Santi e Giuseppina Moraca – grazie a un avvio di campionato scintillante, che le ha permesso di far parte del gruppo che martedì 1° dicembre a Helsinki (ore 17.30 italiane, Rai 2) e sabato 5 a Taranto (ore 21.15, Rai 2) prenderà parte allo spareggio con la selezione scandinava.

Una convocazione meritata sul campo (in questa stagione in Serie A ha già segnato cinque reti, meglio di lei solo Giugliano, Redondo, Bugeja e Wullaert) e conquistata dopo una lunga gavetta, partita dalle giovanili della Juventus e proseguita in Serie B con le maglie di Chievo, Ravenna e Cesena. A Parma, dove gioca dall’estate del 2025, è poi arrivata la definita consacrazione, un trampolino di lancio che insieme alle ottime prestazioni con la Nazionale Under 23 le hanno spalancato le porte della maggiore. “Sono molto felice di essere qui, vestire l’azzurro è sempre un grande orgoglio - ha dichiarato ai microfoni di Vivo Azzurro TV -. Affronto questa esperienza con tanta voglia ed entusiasmo, cercando sempre di dare il mio massimo”.

La sua storia calcistica le ha insegnato a non arrendersi mai, a reggere l’urto – da esterna o come di recente da prima punta - non arretrando di un centimetro. Qualità che metterà al servizio della squadra di Andrea Soncin, cercando allenamento dopo allenamento di migliorare grazie ai consigli delle sue illustri compagne di reparto. “Non ho un vero e proprio modello di riferimento – ha aggiunto – ma cerco di osservare le ragazze più esperte. A loro vorrei rubare la personalità che mettono in campo, quello che dimostrano quotidianamente, il carattere”. Con ‘insegnanti’ come Girelli, Cantore e Piemonte, solo per fare qualche esempio, Distefano sa di poter fare un ulteriore scatto, per affermarsi sempre di più in Nazionale e sognare in grande con il resto del gruppo: “Sappiamo che saranno due partite molto difficili e importanti – ha concluso - e stiamo lavorando tantissimo per affrontarle nel modo migliore. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo, siamo qui per centrare la qualificazione al Mondiale".