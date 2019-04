© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini dovrà fare a meno di Laura Fusetti per le due amichevoli contro Polonia e Irlanda. Al suo posto è stata convocata Francesca Vitale che torna a vestire l’azzurro a oltre un anno dalla sua prima convocazione. Un premio per l’ottima stagione vissuta con la maglia delle nerazzurre che la stessa Vitale ha commentato così: “È per me una grande soddisfazione. Ero stata convocata un anno fa in nazionale, ma arrivai in ritiro che avevo già la febbre e dopo due giorni dovetti tornare a casa. - spiega il difensore come riporta il sito del club bergamasco - Da allora più nulla e sono sincera, non pensavo più alla possibilità di rientrare nel gruppo azzurro, ovviamente una giocatrice però lo sogna sempre, diciamo quindi una gradita sorpresa per me.”