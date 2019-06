Italia femminile, Gama: "Abbiamo lavorato tanto. Ora ci divertiamo"

© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Il difensore e capitano dell'Italia femminile Sara Gama ai microfoni della FIGC ha parlato dopo la vittoria sulla Cina del cammino straordinario della squadra azzurra spiegando come si è arrivati fra le migliori otto al mondo: “C’è emozione, ma anche grande serenità perché il nostro obiettivo era il passaggio del turno. Da lì in poi era, come dire, tutto divertimento ed è quello che stiamo facendo. Credo che si vede che siamo serene e che siamo qui per divertirci, ce lo godiamo fino in fondo. - continua Gama - Prima c’è stato tanto tanto lavoro, abbiamo faticato tanto come è un classico di noi italiani, e l’abbiamo fatto per poi arrivare a questo punto e toglierci delle soddisfazioni che forse non erano immaginabili alla vigilia, ma che ci meritiamo tutte. Difesa? Serriamo bene i ranghi, abbiamo lavorato molto e bene a livello tattico ancora di più dopo l’infortunio di Salvai. C’è grande intesa fra noi quattro difensori e si vede in campo”.