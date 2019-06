© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Nazionale femminile Sara Gama ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro l'Australia: "Sentire che le altre nazionali cominciano a temerci anche questo è significativo. Noi, al di là di questo, eravamo già coscienti della nostra crescita e i risultati lo dimostrano. Sicuramente scenderemo in campo con questa consapevolezza in più che è maturata. Dopo di che scenderemo in campo umili ma determinate perché affrontiamo una grande squadra”