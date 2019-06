© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano dell'Italia Femminile Sara Gama dopo la vittoria contro la Giamaica, ha parlato ai microfoni di Sky. Attimi di paura durante la gara per la Gama, che è stata colpita duramente al volto dopo il tentativo di rovesciata da parte della Shaw: "Il naso non sta benissimo. Diciamo che l'ho sacrificato per il passaggio del turno. Oggi mi sono riscattata dopo l'errore con l'Australia? È importante essere forti mentalmente".