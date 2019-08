© foto di Federico Pestellini/Panoramic/Inside/Ima

Anche il capitano della Nazionale femminile Sara Gama ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di domani contro Israele (ore 17:30 italiane, diretta su Rai 2) sposando la linea dettata dalla Ct: “Affrontiamo una squadra che cerca di impostare il gioco, sono più preparate fisicamente rispetto a qualche anno fa e non dovremo sottovalutarle in nessun modo. - conclude Gama rivolgendosi alle avversarie - L’invito è quello di seguire la propria passione, di non mollare mai. Nella vita non si conquista niente facilmente e l’unica via è il lavoro”.