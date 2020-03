Italia femminile, Gama: "Vogliamo iniziare il 2020 con il piede giusto"

Intervenuta al fianco della ct Bertolini in conferenza stampa, il difensore e capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato della sfida di domani sera contro il Portogallo: “Affrontare subito le padrone di casa sarà stimolante, noi dobbiamo farci trovare pronte e mettere in pratica i movimenti che stiamo provando in allenamento. Questo è un torneo amichevole, dove però affronteremo nazionali di grande livello. - conclude Gama come riporta la Figc - Ci teniamo a iniziare il 2020 con il piede giusto”.