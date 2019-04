© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della FIGC in vista della doppia amichevole dell’Italia femminile contro Polonia, in trasferta, e Irlanda, in casa: “Dovremmo comunque tenere alta la concentrazione perché si tratta di due partite importanti in questo periodo che ci porterà ai Mondiali e dovremo fare del nostro meglio lavorando su ogni dettaglio per ottenere il massimo. Cercheremo di migliorare e fare sempre più gruppo perché è la cosa più importante per noi. Pubblico? Sicuramente ci aspettiamo tanta gente, abbiamo bisogno del loro sostegno e vogliamo fare un grande gruppo coi tifosi. La ct ci ha chiesto concentrazione, unione e lavoro sui dettagli. Io ancora non credo che stiamo andando ai Mondiali e penso che me ne accorgerò solo nel ritiro pre-Mondiale e lì forse salirà l’ansia”.