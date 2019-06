Italia femminile, Girelli: "Orgogliose di tutto quello che abbiamo fatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiana Girelli, numero dieci della Nazionale femminile, ha commentato l'eliminazione delle azzurre dal Mondiale francese attraverso i microfoni di SkySport dopo il 2-0 subito dall'Olanda: "Ho finito le lacrime. Adesso faccio fatica a guardare oltre, siamo tutte orgogliose di quello che abbiamo fatto perché tutte avremmo firmato all’inizio per questo traguardo. Abbiamo fatto tantissimo in queste settimane, abbiamo convinto tante persone e le abbiamo fatte appassionare a questo mondo ed è anche questo un successo. Non so se sarà la normalità considerarci alla pari con gli uomini, ma è stata una grande vittoria far innamorare tante persone e speriamo che ora non ci lascino sole. Oggi si è chiuso un grande sogno perché eravamo a un passo da Tokyo 2020, ma siamo orgogliose di quanto fatto".