Laura Giuliani, portiere della Juventus Women e della Nazionale azzurra, ha parlato ai microfoni della FIGC in vista della Coppa del Mondo che si terrà in Francia in estate: “Essere una calciatrice è un privilegio. Il primo ricordo limpido è in cortile con mia sorella, da lì è stato un susseguirsi di emozioni che mi hanno portato a chiedere ai miei di poter iniziare a giocare. Mondiali? È il sogno di ogni giocatrice, di ogni atleta. La cosa migliore è arrivare all’appuntamento con il sorriso, la voglia di godersela perché le sensazioni che provi in quelle competizioni non si potranno provare in altri momenti della vita".