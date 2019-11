Giada Greggi, giovane centrocampista della Roma, oggi nel corso della sfida fra Italia e Malta, gara valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo Femminile, ha trovato il suo primo gol in maglia azzurra: "Segnare con la maglia dell'Italia è un sogno indescrivibile, voglio ringrazire tutto lo staff per questa opportunità. È stato bellissimo vedere tutte le mie compagne che sono corse ad abbracciarmi per esultare. Fare tanti gol è stato importante, sappiamo quanto conti la differenza reti per aggiudicarsi il primo posto nel girone ed io sono contenta di aver contribuito. Il gol? Me la sono sentita e ci ho provato, in precedenza il portiere aveva fatto una bella parata ma poi mi sono rifatta".