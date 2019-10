Italia femminile, Greggi: "Un onore essere qui, sogno l'esordio"

Giada Greggi, centrocampista classe 2000 della Roma, ha parlato ai microfoni della FIGC della sua prima convocazione in azzurro e degli obiettivi per le sfide contro Malta e Bosnia: “Un grandissimo onore giocare con calciatrici di grande livello e spesso come Galli, Ceronoia o Gama. Tutte giocatrici forte da cui prendere spunto e imparare. Il prossimo obiettivo è l'esordio, spero di poter fare qualche minuto nelle prossime gare anche per dimostrare il mio valore e le mie qualità, darò tutta me stessa affinché questo succeda. Il gruppo è bellissimo, sono tutte bravissime, ti aiutano e ti sostengono, mi sono trovata benissimo. Per ora sto sopratutto con le mie compagne giallorosso come Elisa (Bartoli NdR) e Sertu (Annamaria Serturini NdR) perché le conosco da tanto tempo, ma piano piano farò amicizie anche con le altre”.