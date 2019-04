© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino dell'Italia femminile e della Fiorentina Women's Alia Guagni parla ai microfoni della FIGC della prossima Coppa del Mondo tornando con la mente al 2004 quando partecipò con l'Under 20 alla rassegna iridata: "Era un mondiale Under 20, la mia prima volta, ed è stata un’esperienza incredibile ci eravamo qualificate un po' a sorpresa ed è stata un’esperienza di livello. Francia? Tutte noi non vediamo l’ora di arrivare in Francia e lottare per questo trofeo. Ce lo siamo guadagnato, abbiamo fatto un percorso incredibile, ma c’è ancora tanto da lavorare".