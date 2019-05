Italia femminile, i numeri delle azzurre: 3 a Gama, la 10 a Girelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Italia ha comunicato la numerazione delle 23 azzurre che parteciperanno ai Mondiali di Francia che prenderanno il via fra dieci giorni. Il capitano Sara Gama vestirà la sua maglia numero 3 così come Alia Guagni conserva il 7. A centrocampo Martina Rosucci avrà la 6 con Alice Parisi che vestirà la 8. A Valentina Cernoia andrà la 21 con la regista Manuela Giugliano che prende la 23. In attacco conserva la 9 Daniela Sabatino con Barbara Bonansea avrà la 11. La numero 10 invece sarà sulle spalle di Cristiana Girelli. Questa la numerazione completa:

Portieri: 1 Laura Giuliani, 12 Chiara Marchitelli, 22 Rosalia Pipitone

Difensori: 3 Sara Gama, 5 Elena Linari, 7 Alia Guagni, 13 Elisa Bartoli, 16, Laura Fusetti, 17 Lisa Boattin, 20 Linda Tucceri Cimini

Centrocampista: 2 Valentina Bergamaschi, 4 Aurora Galli, 6 Martina Rosucci, 8 Alice Parisi, 15 Annamaria Serturini, 21 Valentina Cernoia, 23 Manuela Giugliano

Attaccanti: 9 Daniela Sabatino, 10 Cristiana Girelli, 11 Barbara Bonansea, 14 Stefania Tarenzi, 18 Ilaria Mauro, 19 Valentina Giacinti