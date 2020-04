Italia Femminile, il ct Bertolini: "Importante fare di tutto per finire i campionati"

Milena Bertolini, ct dell'Italia Femminile, parla così a La Domenica Sportiva su Rai 2: "Dovremo attenerci a quello che dicono scienziati e dottori. Ritengo che Gravina abbia fatto un discorso di buonsenso: la ripresa ci sarà quando arriverà l'ok della scienza. Quando questa avverrà, ci saranno differenze: le cose non saranno come prima, ci saranno momenti in cui giocatori e giocatrici dovranno allenarsi a piccoli gruppi. Poi credo che in un paio di settimane si possa dunque ripartire con i campionati. Secondo me è importante fare di tutto per terminare il campionato, per finire qualcosa che abbiamo iniziato. In un momento così, estremamente eccezionali, non bisogna rimanere chiusi nelle categorie. Se c'è da finire ad agosto si finisce ad agosto, idem se bisogna giocare tante partite... Fermo restando che al primo posto c'è la salute. Ma usciremo da questo momento, dobbiamo pensare al futuro e il calcio è un aspetto importante, porta gioia e spensieratezza".