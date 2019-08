Al via oggi il raduno a Coverciano per qualificazioni a Euro2021

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 22 AGO - Altri due anni di contratto per Milena Bertolini. Il ct della Nazionale femminile di calcio, reduce da un brillante Mondiale concluso per le azzurre ai quarti contro la finalista Olanda, ha rinnovato il suo rapporto con la Figc scaduto a giugno e da oggi, con il primo raduno della stagione '19-'20 a Coverciano dove è atteso anche l'arrivo del presidente federale, Gabriele Gravina, inizierà a preparare le qualificazioni agli Europei in programma nel 2021 in Inghilterra: primi impegni il 29 agosto a Tel Aviv con Israele e il 3 settembre a Tbilisi con la Georgia.